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「親子同行卡」政見遭疑疊床架屋 沈伯洋拿育兒津貼、生育補助回擊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午出席2026愛天使愛心園遊會前受訪。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午出席2026愛天使愛心園遊會前受訪。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨拋出「台北市親子同行卡」政見，藍營認為是錦上添花，也與現行中央、地方政策重疊，明顯是「疊床架屋」。沈伯洋今說，每一個政策目的都不一樣，沒有疊床架屋問題，並舉例育兒津貼、生育補助，一定不會說是疊床架屋。

2026九合一選舉

沈伯洋今天上午出席2026愛天使愛心園遊會，黨籍立委張雅琳及北市議員林亮君、王閔生、陳賢蔚等人陪同參訪。

被問及「親子同行卡」政見是錦上添花、疊床架屋的政策，沈伯洋說，他昨天介紹親子同行卡時特別強調，這將是生態系系列一環，不是單點補助或像OK繃般的補助，它最主要是要刺激整個文化發展的可能。

他也舉例地方獨立書店可去跟市府申請親子同行的認證，一旦認證就可在社區辦活動，大家也可就近參加，這才是可以真正來創造消費力的方式。

沈伯洋直言，不然的話，現在有便宜場館、有地方去，其實沒有真正誘因。親子同行卡的目的是要創造一個生態系，讓誘因出現，讓地方的文化活動出現，這才是我們的目標。

沈伯洋也強調，每一個政策目的都不一樣，親子同行卡不是單單的讓親子可同行、友善育兒環境，還包含文化提升。它是一個多點、一個生態系的政策，而且所有政策目的都沒有疊床架屋的問題；他舉例育兒津貼、生育補助，也一定不會說是疊床架屋。

媒體追問沈伯洋昨化身「撲馬爸爸」說故事，曾向「水獺媽媽」、民進黨新北市長參選人蘇巧慧請益？若她邀請上節目，會去嗎？沈回應，很久以前已經有上過蘇的節目，兩人一直都有討論兒政策，不管是今天新北提出的六大福利，還是台北即將要推的政策，彼此怎麼串接，還牽涉到更多的議題，請大家拭目以待，「我們一天到晚都在討論政策。」

另外，前總統陳水扁認為沈伯洋一定會逆轉勝，沈坦言，「起步比較晚，我們也是挑戰者，就是慢慢地追趕。」他強調，現在目標還是非常一致，就是聆聽基層聲音，像是最早聆聽地方書店、地方文化工作者的聲音，到昨天辦活動、收集家長意見，才會把這樣的生態系及消費力的增長，慢慢形成一個政策。

沈伯洋 育兒 林亮君 2026九合一選舉 台北市選舉

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