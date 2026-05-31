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蔡壁如有意選彰化縣長 黃國昌：縣黨部評估結果出爐

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃國昌、柯文哲參加民眾黨共識營，兩人受訪都對蔡壁如有意選彰化縣長表示看法。記者鄭國樑／攝影
黃國昌、柯文哲參加民眾黨共識營，兩人受訪都對蔡壁如有意選彰化縣長表示看法。記者鄭國樑／攝影

民眾黨中央委員蔡壁如表態參選彰化縣長，並已遞交參選意願書，因為被指只向媒體放話，未尋黨內體制惹議。黨主席黃國昌今天受訪表示，已經知道蔡壁如有意參選，並請彰化縣黨部評估，結果已出爐，全案交由選舉決策委員會討論。

2026九合一選舉

柯文哲說，他現在沒有負責黨務了，蔡壁如要互動的對象應該是選舉決策委員會、黨主席黃國昌跟秘書長周榆修，結果是在樓下跟記者講完話就跑了，中央委員會也沒有來參加。

對於蔡壁如說她很愛民眾黨，不會退黨，要讓她退選，要給她一個理由說為什麼不能選？柯文哲重申目前沒負責黨務，他現在主要的工作就是，每個地方有一些議員要輔選，他去走一走助選，蔡壁如想選彰化縣長應該是到中央黨部溝通嘛，他不在其位不謀其政。

黃國昌強調，蔡壁如有意參選彰化縣長的事，一切按照黨內的程序，他記得那天（5月13日）有來中央黨部，但是好像是在一樓接受記者媒體的採訪，完了就離開了，也沒有參加留下來參加後續的中央委員會。不過有有收到有意選彰化縣長的訊息，也正是因為這個樣子，他才會責成秘書長周榆修，請彰化縣黨部提出他們的評估。縣黨部評估的結果也出來了，接下來就到選決會裡面去討論。

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