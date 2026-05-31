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批蘇巧慧反對財劃法 李四川：新北恐被「剝兩層皮」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今指出，中央若要求地方分擔租金補貼等政策經費，恐讓新北市面臨「剝兩層皮」處境，並呼籲對手蘇巧慧說明是否支持財劃法。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今指出，中央若要求地方分擔租金補貼等政策經費，恐讓新北市面臨「剝兩層皮」處境，並呼籲對手蘇巧慧說明是否支持財劃法。記者張策／攝影

針對賴清德總統近期提出多項少子化政策，部分藍營執政縣市質疑未來恐由地方共同負擔經費，國民黨新北市長參選人李四川今天表示，相關問題應該由民進黨新北市長參選人蘇巧慧說明，並批評蘇巧慧反對「財劃法」，卻又面對中央要求地方分擔補助經費的情況，讓新北市面臨「剝兩層皮」處境。

2026九合一選舉

李四川今天出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會前接受媒體聯訪。媒體詢問，賴清德提出一系列少子化政策後，藍營執政縣市首長質疑中央推出福利政策，最後卻可能要求地方政府共同買單，恐衝擊地方財政。

對此，李四川表示，這個問題「應該問我的對手」，因為蘇巧慧一直反對財劃法。他指出，過去租金補貼等政策原本由中央全額支出，如今中央卻以財劃法為由，要求地方分擔部分經費。

李四川認為，財劃法遭反對的同時，中央又減少原本應負擔的補助，對新北市而言形同「剝兩層皮」，「原來該補助的沒有補助，本身該給的也沒有給」。

他表示，蘇巧慧應向市民說明，究竟是否支持財劃法，以及如何看待中央要求地方共同分擔相關政策經費的作法。

李四川 蘇巧慧 財劃法 2026九合一選舉 新北市選舉

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