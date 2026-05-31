談遭抹黑爭議 李四川點名蘇巧慧：若指控請拿出證據

國民黨新北市長參選人李四川今天出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會，針對外界關注選戰攻防議題表示，自己從參選至今從未攻擊對手及其家人，但對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧指涉其家族涉及盜採砂石、侵占國土等說法，希望對方提出具體證據。

媒體提問，台北市長蔣萬安昨與李四川同台時提到，不忍心看到李四川遭抹黑，但蘇巧慧陣營則表示從未進行攻擊。對此，李四川表示，這3個月來，從自己口中從未攻擊過對手，包括對方家人。

李四川說，但蘇巧慧提及他家裡涉及盜採砂石、竊占國土等指控，「我也希望她拿出證據來」。

李四川表示，8年前侯友宜參選新北市長時，也曾遭遇類似情況，「一直被抹黑」。他認為，從當年侯友宜與蘇巧慧父親蘇貞昌競選延續至今已8年，選舉操作方式卻沒有改變。

他並指出，蘇巧慧曾在其他場合表示，當年市民選擇侯友宜是正確的，但如今選戰期間又出現不同說法，對於這種前後不一的狀況，他無法理解。

另外，媒體詢問國民黨主席鄭麗文明天將訪美一事，李四川表示，只要能夠促進中華民國外交，讓國際社會看見中華民國，都是好事。