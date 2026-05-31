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連兩天赴樹林跑行程 李四川：新北29區都是我的本命區

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）表示，新北29區都是自己的本命區。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）表示，新北29區都是自己的本命區。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往樹林區出席「樹鶯區鄉親及基層幹部座談會」，由於他昨天才到樹林參加親子活動，連續2天在樹林公開行程，引發外界關注是否將樹林視為選戰重點區域。李四川表示，新北29區都是他的本命區，沒有哪一區特別屬於誰。

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李四川今天上午在樹林區東昇活動中心出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會。媒體詢問，近期連續兩天前往樹林跑行程，是否有意加強經營被視為民進黨新北市長參選人蘇巧慧本命區的樹林。

李四川回應，新北市長是29區市長，「新北29區都是我的本命區」，沒有哪一區是特別屬於誰的本命區，也不會將任何行政區視為特定候選人的地盤。

李四川 新北 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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