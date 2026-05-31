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李四川控側翼抹黑 蘇巧慧：我也被攻擊「連未見面曾祖父都被拿來說」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧表示自己也遭到藍營側翼攻擊。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧表示自己也遭到藍營側翼攻擊。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川表示遭到民進黨側翼的抹黑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早表示，從來沒有做攻擊對手的行為。而且自己也受到藍營側翼的攻擊，連未見過面的曾祖父都被拿出來說。希望用正面的論述，來完成這一場新北市長選戰。

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蘇巧慧今天上午在立委張宏陸、新北市議員戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣陪同下，至板橋區裕民街朝陽市場掃街，不少攤商及民眾紛紛大喊「凍蒜」，蘇巧慧一一與支持民眾握手致意，許多民眾還開心的與蘇巧慧合照。

關於對手李四川連續兩天都在蘇的本命區樹林區跑行程，蘇巧慧表示這幾年整個新北除了班班有冷氣、板橋兒童未來館，捷運三鶯線、萬大中和樹林線，大漢溪堤外便道的填河造路等建設，都是自己和身邊的新北隊一起努力、一項一項做到，新北隊就是未來最有創意、最有活力、最富有執行力的好戰隊。

對於賴清德總統拋了很多少子化的政策，但藍營執政縣市首長表示中央拋政策，最後可能要地方買單。內政部也研議未來租金補貼可能需要地方政府來支應。媒體詢問蘇巧慧新北跟中央之間要怎麼協調？蘇巧慧指出，很感謝賴總統、卓院長在聽到我們縣市長候選人建議後，提出了多項的育兒政策再精進。

蘇巧慧說，過去這幾屆民進黨立委和中央都做了很多的討論，希望幫助育兒家庭的年輕父母們可以減輕負擔，例如新生兒每胎10萬、成長津貼每個月5千，還有留職停薪申請可以延長到6歲等等，這些對年輕父母的幫忙都非常的大。自己也已經提出「6大福利政見」，還有「3大家庭照顧政見」，這些都是希望把長輩顧好、小孩顧好，三明治爸媽沒煩惱。

蘇巧慧與市場的婆婆媽媽熱情互動。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與市場的婆婆媽媽熱情互動。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧至板橋朝陽市場掃街拜票，攤商大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧至板橋朝陽市場掃街拜票，攤商大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧在立委張宏陸、新北市議員戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣陪同下至朝陽市場掃街。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧在立委張宏陸、新北市議員戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣陪同下至朝陽市場掃街。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧在市場內向來往民眾及攤商一一致意。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧在市場內向來往民眾及攤商一一致意。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 蘇巧慧 李四川 新北市選舉

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