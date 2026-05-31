沈伯洋提「親子同行卡」蔣萬安列舉這些率全國先…並給善意回應

北市長選戰倒數不到半年，民進黨參選人沈伯洋推「親子同行卡」政見，比照敬老卡針對零至18歲兒童青少年每月獲600點，鼓勵親子共同參與文化、體育與閱讀等。市長蔣萬安今受訪列舉目前台北市率全國之先的政策，並且也善意回應沈伯洋，表示，「任何政策提案，我們都可以來討論評估。」

蔣萬安今天上午出席高中職市長獎頒獎，對於沈伯洋提出親子同行卡政見，蔣說，過去三年多、將近四年，台北市推出非常多率全國之先的幼兒友善政策，不論「幸福住宅」，及今年6月馬上要啟用的「婦幼專科醫院」，我們提供給女性及所有母嬰最全面、全方位的照顧。

另外蔣還提到，還有營養午餐全面免費，各縣市也全面響應；還有天天喝鮮奶今年9月將擴大到國中；另外也率全國之先的幸福住宅、育兒家庭減工時不減薪；另外很重要，還有台北市第二胎公托準公共全面免費。種種這些我們都非常勇於率全國之先，來開路減輕育兒家庭負擔，所以任何政策提案，北市府都可以來討論評估。