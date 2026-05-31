蔣萬安沈伯洋民調...陳冠安分析投票、表態率高背後原因「恐熊感」

日前TVBS最新民調，北市長蔣萬安以58%支持率，大勝對手民進黨沈伯洋的30%。沈稱自己是笨鳥慢飛，還稱投票率高到衝出天際，是好現象。國民黨港湖議員參選人陳冠安嘆，看完沈伯洋對於民調的解讀，只能說，沈的廢話文學已經進化成奇幻文學了。

「通常來說，離投票日越遠，表態率和投票率越低；反之，則越高。」陳冠安提到這份TVBS民調結果特殊之處，確實如沈伯洋所說投票率非常高，以「一定會投票」來說，竟然高達70%。但2022年台北市長選舉的選前10天封關民調，即使三腳督「一定會投票」也只有69%。

陳說，為什麼距離2026年投票還有半年時光，勝負懸殊如此之大的選舉，投票率和表態率會如此之高？簡單來說，就是「恐熊感」，就是沈伯洋的高仇恨值，讓多數選民，包括中間選民都選擇蔣萬安。

陳也說，支持率只有對手一半，正常人看到應該都是笑不出來。結果沈伯洋不只笑得出來，還能認為是好現象？投票率高，代表什麼？代表選民對候選人已經有所定見，知道要投誰，才會願意去投票，連要投誰都不知道的，很可能最終就不會去投票。

「民進黨全黨捧一人，確實讓沈伯洋的泛綠支持率有所提升，從過去每三人有一人不支持，到如今每五人有一人不支持。」陳冠安也分析，與此同時，這也代表沈伯洋已經到達天花板。因為高投票率，代表未表態、未決定者少，在民進黨支持者歸隊之後，沈伯洋其實已經找不到新的票源

「更諷刺的是，中間選民對沈伯洋的成見，就是堪比中央山脈的大山。」陳說，2022選舉三咖督，陳時中都能拿到14%的中間支持，如今藍綠對決的情況，沈竟也只能拿到14%。反觀蔣萬安，則拿到57%，等於是當年蔣黃總和。

簡單來說，中間選民是一點都沒給沈伯洋機會，一面倒向蔣萬安。

陳冠安說，投票率7成，沈伯洋還輸給蔣萬安28%，按黑熊的邏輯，可能投票率到100%的時候，就能贏過蔣萬安了吧。「樂觀，真是好事。」