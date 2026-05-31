觀察站／防禦性公投再現？賴政府須慎思

今年底地方選舉恐重演公投綁大選，綠營批評藍白把公投武器化，然而率先在選舉期間打出公投牌的正是廿二年前的民進黨；如今公投路徑幾乎被在野封死，堪稱到頭來被公投反噬。執政黨眼下還剩一張防禦性公投的牌可用，但其效果不止牽動國內政治，更將影響美中台關係。

民進黨早在一九九○年代就倡議並推動公投，二○○四年，時任總統陳水扁發動兩項防禦性公投，開啟公投綁大選先河。二○一七年底，民進黨挾立院多數，修法大幅降低公投門檻，並明文規定公投得與全國性選舉同日舉行，隔年的九合一大選，有十件公投案同時綁大選，造成選務大塞車，甚至出現「邊開票邊投票」的爭議。二○一九年民進黨再度動用表決，修法將公投與大選脫鉤，改為每兩年舉辦一次「公投日」，直接把公投關回鳥籠。直到國民黨等在野陣營在立法院通過修法，又讓公投再度飛出鳥籠。

透過公投落實直接民權，民進黨卻開心不起來，因為公投過去是民進黨的武器，現在不僅痛失立院多數，加上無論是透過政院或立院提出的公投案，都要經過立院審議，導致成案難度大增，新規定反而困住民進黨。

其實，賴清德總統還有一條不需要經過立院審議的公投路徑，那就是陳水扁曾動用過的「防禦性公投」，這在當時引發軒然大波，美國總統小布希當著中國大陸總理溫家寶的面，直指台灣領導人的部分言論和行動，表示其有意片面做出改變現狀的決定，美方對此表示反對。這兩項防禦性公投，最終全遭否決，就在隔年，中國大陸通過反分裂國家法，保留北京可採取「非和平方式及其他必要措施」來制止國家分裂，也就是現在所熟知的「武統」。美中台關係受二○○四年的一場公投出現變化，影響迄今。如今美中台關係更為細緻複雜，美中關係在川習會後出現緩和跡象，川普表態不為台獨出兵，又延後對台軍售，讓美台關係越發微妙。

賴總統夠務實的話，發動防禦性公投的機會就不高；但是，地緣政治瞬息萬變，若美中談判進度不若預期，甚至川普不滿北京未兌現對美承諾，再度導致雙邊關係惡化，就大大增加我方強化對美關係，甚至是自我防衛能力的空間，賴政府仍有可能把軍購議題包裝成公投題目端上桌，成為刺激年底選情的可能方案之一。根據推算，賴政府要提出防禦性公投的最晚時間將落在八月下旬，在此之前的美中台關係與國際局勢，勢必牽動賴政府思考動用防禦性公投的可能性。