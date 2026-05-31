路被封死 綠恐不推公投案

公投法修法後，國民黨和民眾黨都醞釀各自推出議題，藉公投綁大選，拉抬年底地方選舉氣勢和投票率。民進黨立法院黨團的一名幹部評估，在野推動公投對大選助益有限，綠營目前也沒討論要自推公投；民進黨人士說，能提出公投的路徑幾乎已被封死，其實應對選項並不多。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，在野黨推出五花八門的公投議題，目的當然是為了拉抬大選選情；藍白目前提及的反廢死和鞭刑等，都欠缺正當性且流於民粹，中間選民也不會埋單，最後是否能為大選加分還很難說，民進黨團自然不會隨在野黨起舞。

民進黨人士指出，執政黨目前應對方式為向民眾論述這些公投的不合理之處，讓社會公評，預計不會同樣推出公投案來大車拚。執政黨考量還有很現實的因素，目前公投的提案路徑幾乎被封死，就算綠營想提公投，成案空間恐也相當小。

綠營人士盤點，公投提案有幾條路徑，首先是公民提案，但就算順利成案，也趕不上在年底綁大選進行投票；再來是行政院、立法院提案，但兩者都需要經過立法院審議，以目前國會朝小野大生態，只要藍白聯手封殺，政院或民進黨立院黨團提案同樣過不了關。

該人士說，俗稱的防禦性公投雖不受立法院限制，但公投題目已經被明確侷限，在地方選舉用上的機會同樣不大。