公投綁大選 藍白有多項備案

立法院去年修正公民投票法通過「公投綁大選」。國民黨立法院黨團原規畫在前天的立法院院會提出「鞭刑公投」，但與民眾黨團沒共識，最終未送案。據了解，儘管藍白對鞭刑看法不盡相同，雙方仍握有多項公投備案，待凝聚共識後提出，確保在年底地方選舉十一月廿八日，公投案不缺席。

國民黨立委洪孟楷拋出鞭刑公投的構想，民眾黨人士私下表示，鞭刑議題涉及人權爭議，若過早推出高度爭議性的題目，即便順利成案，也不利整體公投氛圍；更何況公投題目要受中選會審查，存在遭否決的可能；因此，希望藍白能先充分溝通，再共同提出幾項有共識的公投案。

依規定，立法院要提出公投案，須先經院會表決通過，並於十日內送交中選會辦理。中選會則須於投票日前九十天公告公投日期、主文及政府機關意見書等事項，並於全國性無線電視頻道舉辦至少五場發表會或辯論會。

換言之，若要搭配在十一月廿八日地方選舉日同步舉行公投，立法院最遲須於八月中旬前通過公投案，並送交中選會。考量立法院議事攻防與審查時程，在野黨若確定推動公投綁大選，最快七月初就須啟動程序。

除了鞭刑公投，國民黨醞釀其他提案。在賴清德總統拋出核二與核三重啟議題後，國民黨團就主張修正環境基本法和氣候變遷因應法，刪除「非核家園」條文；不過，提案迄今未積極排案審查，藍營人士指出，也可保留作為公投題目，用更大的民意來強化立院修法的正當性。

據了解，民眾黨正就公投議題進行民意調查，範圍涵蓋安樂死、不在籍投票、社會住宅及核能等議題，預計最終提出二至三項公投案，結合各縣市參選人的共同政見，期望在議題獲得民眾支持的情況下，進一步提升候選人的政策認同度。