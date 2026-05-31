中市選戰 江啟臣拚會展 何欣純顧青年

台中市長選舉藍綠陣營昨同步拚政見，國民黨提名人江啟臣昨提出「會展經濟一六八專案」，強調透過整合平台與產業鏈，打造「只要人在台中辦展，全台中一起賺錢」的經濟模式；民進黨提名人何欣純則主打青年政策，宣布未來將成立青年局，整合資源，打造年輕人夢想得以落地的城市。

江啟臣出席「台中設計週－台中會展經濟起飛論壇」時表示，歷經二十年推動的台中國際會展中心已於今年開幕，他指出，會展產業具高度經濟外溢效應，每投入一元可帶動七至十元產值，市府應由被動補助轉為主動布局，透過成立一站式專案辦公室、建構六大國際平台及推動八項配套措施，串聯飯店、餐飲、交通與策展產業，形成完整生態系。

江啟臣並強調，台中擁有「前店後廠」的產業優勢，國際買主可在會展中心觀展後，短時間內前往大肚山沿線工廠實地考察，直接促成訂單，這是其他城市難以複製的競爭力。

何欣純（左）表示，希望效法蕭美琴（右）親力親為的精神，為台中的年輕人打造可以夢想落地的城市，若當選市長會成立青年局整合資源。記者黃仲裕／攝影

何欣純與副總統蕭美琴、秘書長徐國勇在台中舉行青年座談。何欣純回憶與蕭美琴相識於年輕時期，肯定其親力親為的工作態度，並以此自許，強調將延續「務實打拚」精神投入市政。

何欣純指出，台中約有百分之二十三人口為四十五歲以下青年，中央近年推動從零到六歲國家養育政策，並延伸至十八歲成長支持，她未來若當選市長，將在中央基礎上加碼地方資源，提出完整青年施政藍圖。

何表示，六都中已有多數城市設立青年專責單位，台中卻仍缺乏一級局處，未來將成立青年局，統整就學、就業、創業、家庭支持及人才培育等政策，讓資源集中、政策更具效率。同時配合已三讀通過的青年基本法，要求各局處全面納入青年觀點編列預算與執行政策。

此外，何欣純也關注產業發展，提及國防特別預算遭刪影響無人機產業布局，認為台中具備智慧製造基礎，若能恢復相關投資，將有助中小企業升級並進入國際供應鏈，帶動整體產業轉型。