聽新聞
0:00 / 0:00

白營強棒戰竹北 柯文哲要藍加油

聯合報／ 記者陳敬丰王駿杰郭政芬／連線報導
民眾黨創黨主席柯文哲（中）陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤（右）前往水湳市場掃街拜票。記者黃仲裕／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（中）陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤（右）前往水湳市場掃街拜票。記者黃仲裕／攝影

台灣民眾黨日前徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長，藍營至今尚未敲定人選，外界關心有沒有可能藍白共推。民眾黨創黨主席柯文哲指出，白營在竹北支持度高，當然要派最強棒；國民黨年底選舉要加油，很多區域初選後還有裂痕，民眾黨不可能等他們。

2026九合一選舉

柯文哲昨陪民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤掃街，結束後受訪，記者詢問民眾黨徵召邱臣遠，但現在藍營也有很多人表態，有沒有可能共推？柯文哲指出，民眾黨在竹北市、新竹市這些區域，是全台支持度最高的地方，當然要派最強的候選人爭取當選，這是政黨的原則。

柯文哲表示，徵召或提名的過程中，民眾黨會盡量與國民黨協調，但藍營直到現在還沒完全搞定新竹縣很多議員或鄉鎮市長的參選人，民眾黨不可能繼續等，只能先推出自己的參選人。

柯文哲說，年底的選舉國民黨還是要加油，每個地方初選完多少會有裂痕，國民黨在宜蘭縣和新竹縣都有這類狀況，到現在沒有完全平復；「該怎麼做就怎麼做，要趕快去處理。」

民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑表示，鄭朝方擔任竹北市長短短三年多，讓竹北市擁有高能見度，幾乎達到六都等級的聲量。從交通治理、公園建設、城市治安到兒童ＡＩ教育等都有具體成果，獲得不少縣民肯定。

蘇仁鑑強調，不是只要「藍白合」就一定會贏，不是把政治當成分贓的工具，竹北市民心中自有一把尺。每個人都說自己是最強人選，最終還是要看是否真的有在做事，才是選民心目中的最佳人選。

2026九合一選舉

延伸閱讀

請益之旅 徐欣瑩拜會張善政

影／柯文哲台中水湳市場掃街 突遇民眾嗆「請支持貪汙唯一死刑」

遭爆料情書風波 柯文哲批台灣名嘴文化「講了十幾年不用負責」

藍營議員放話「選上就捐100萬」 沈伯洋笑回：政績又加一

相關新聞

競爭白熱化…新北第11選區周雅玲前夫宣布無黨參選 恐衝擊綠營

新北市第11選區（汐止、金山、萬里）應選4席，民進黨未尋求連任的議員周雅玲已宣布交棒正國會新人蔡美華，周雅玲的前夫劉財鑫今天成立服務處辦感恩茶會，宣布以無黨籍參選，讓選局再添變數。劉財鑫說，他無意造成綠營分裂，「我希望地方政治回歸服務本質的民意」。

轉戰嘉市長 王美惠：挑戰自我 延續黃敏惠好政策

民進黨徵召立委王美惠參選嘉義市長，力拚翻轉市長黃敏惠累積執政十七年的國民黨優勢區，她接受聯合報專訪表示，當選將延續黃市長好的政策，對於卡關許久的高鐵聯外輕軌案，會和嘉縣一起尋求其他的替代方案，找出最能改變嘉市交通的解方。

請益之旅 徐欣瑩訪台中 盧秀燕贈必勝御守

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨到台中展開請益之旅，由市長盧秀燕全程導覽，參觀台中國際會展中心與綠美圖，兩人更數度十指交扣展現好交情。盧秀燕直言，台灣政壇有一個「訪台中必勝」的傳說，盛讚徐欣瑩非常聰明，並贈送「必勝」御守，呼應傳說。

白營強棒戰竹北 柯文哲要藍加油

台灣民眾黨日前徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長，藍營至今尚未敲定人選，外界關心有沒有可能藍白共推。民眾黨創黨主席柯文哲指出，白營在竹北支持度高，當然要派最強棒；國民黨年底選舉要加油，很多區域初選後還有裂痕，民眾黨不可能等他們。

中市選戰 江啟臣拚會展 何欣純顧青年

台中市長選舉藍綠陣營昨同步拚政見，國民黨提名人江啟臣昨提出「會展經濟一六八專案」，強調透過整合平台與產業鏈，打造「只要人在台中辦展，全台中一起賺錢」的經濟模式；民進黨提名人何欣純則主打青年政策，宣布未來將成立青年局，整合資源，打造年輕人夢想得以落地的城市。

公投綁大選 藍白有多項備案

立法院去年修正公民投票法通過「公投綁大選」。國民黨立法院黨團原規畫在前天的立法院院會提出「鞭刑公投」，但與民眾黨團沒共識，最終未送案。據了解，儘管藍白對鞭刑看法不盡相同，雙方仍握有多項公投備案，待凝聚共識後提出，確保在年底地方選舉十一月廿八日，公投案不缺席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。