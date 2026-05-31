請益之旅 徐欣瑩訪台中 盧秀燕贈必勝御守

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨到台中展開請益之旅，由市長盧秀燕全程導覽，參觀台中國際會展中心與綠美圖，兩人更數度十指交扣展現好交情。盧秀燕直言，台灣政壇有一個「訪台中必勝」的傳說，盛讚徐欣瑩非常聰明，並贈送「必勝」御守，呼應傳說。

盧秀燕受訪時力挺徐欣瑩，還舉出過去的訪台中當選的成功案例。她表示，蔣萬安選台北市長、高虹安選新竹市長時，選情都「超艱困」，但在參訪完台中市政後皆順利當選。

盧笑稱徐欣瑩來參訪一定「包中！」並貼心送上必勝御守。導覽時，盧秀燕也親自介紹會展中心的卡車直開四樓功能，以及綠美圖特殊的金屬擴張網設計，分享如何兼顧功能與城市美學。

徐欣瑩盛讚台中建設是台灣創舉，她表示，新竹縣常讓人聯想到晶片與半導體，但科技與高薪雖能吸引人才，生活一定要有幸福感才能留住人才。現任縣長楊文科也常提到，不希望新竹縣只有銅臭味，而是要做到富而有禮。她期盼未來能為新竹縣引進國際級的展演與運動場域，讓文化更加發展。

政壇人士分析，這種以市政參訪為名的會面，是國民黨近年操作成熟、政治功能高的輔選模式，既打政績牌，且創造盧秀燕「藍營一姐」的外溢效應，確立最強母雞的政治高度。而參選人跨縣市與明星首長同框，將選戰格局拉高到城市治理的層次，希望吸納中間選民。

不過，民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑回應，徐向各界請益雖是好事，但關鍵仍在於過去是否真正關心新竹縣。蘇仁鑑質疑，徐欣瑩擔任立委期間，對新竹縣重大建設究竟參與過多少次會議、提出過多少具體建言？選民檢驗的是有沒有真心投入地方，而不是靠拜會誰或與誰同框。

至於民進黨的新竹縣長提名布局，蘇仁鑑透露預計六月會有結果。雖然竹北市長鄭朝方一直是支持者心中的理想人選，但黨內絕對尊重其個人想法與專注市政的規畫，不會給予壓力。他強調，未來推出的人選，一定會是長期關心地方、認真為縣民著想的人。