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人物側寫／接地氣跑基層 「機車立委」闖出名堂

聯合報／ 本報記者魯永明李宗祐林伯驊
民進黨嘉義市長參選人王美惠以「機車立委」勤跑基層的形象成為個人特色。記者黃仲裕／攝影
民進黨嘉義市長參選人王美惠以「機車立委」勤跑基層的形象成為個人特色。記者黃仲裕／攝影

民進黨嘉義市長參選人王美惠從政以來，最鮮明標誌就是騎機車穿梭大街小巷，熱誠服務基層，與民眾互動零距離，高人氣、接地氣形象，創下三度議員全市最高票連任、兩次立委得票率破五成傲人戰績，肩負民進黨贏回民主聖地執政的重任。

2026九合一選舉

六十一歲的王美惠成長、求學被視為勵志典範，年少時父親經商失敗家道中落，她被迫高職輟學，提早工作養家，不料胞兄畢業後意外離世，幾年後母親、父親相繼離世，她剩一名胞姊相伴，但未曾喪志，擔任前議員「江總」江熙哲的助理後，半工半讀嘉中補校，一路取得大同技術學院學歷、嘉義大學企管系碩士學位。

江熙哲鼓勵之下，王美惠二○○五年接棒參選議員，開啟政治之路，她屢次受訪提及「阮無權、無勢、無錢、無背景，人生怎樣都想不到要選舉，一路靠鄉親支持，將鄉親當家人」，不僅是真實人生寫照，也說明她盡全力服務每個鄉親的初衷。

王美惠從選上議員起，就騎小綿羊機車跑行程、拜票、服務選民，服務對象不分政黨；地方人士說，她最大優勢在基層服務實力，服務處每天有大批民眾陳情、諮詢，即使嗓音沙啞仍親自接待。

王美惠歷經四屆市議員，二○一九年投入黨內嘉義市立委初選，擊敗拚連任的立委李俊俋勝出，上任後從未住台北，立法院會期間天天搭高鐵往返北、嘉，「機車立委」變新的政治品牌，也推升自己成為黨內嘉義市長不二人選，列入民進黨去年十月第一波縣市長提名。對上藍白整合，王美惠秉持一貫面對挑戰的心態「加倍努力服務」，就是她最大底氣。

2026九合一選舉 王美惠 嘉義市選舉

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