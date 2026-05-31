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轉戰嘉市長 王美惠：挑戰自我 延續黃敏惠好政策

聯合報／ 記者魯永明李宗祐林伯驊／專訪
民進黨嘉義市長參選人王美惠說，只要嘉義人需要輕軌，她都會努力爭取。記者黃仲裕／攝影
民進黨嘉義市長參選人王美惠說，只要嘉義人需要輕軌，她都會努力爭取。記者黃仲裕／攝影

民進黨徵召立委王美惠參選嘉義市長，力拚翻轉市長黃敏惠累積執政十七年的國民黨優勢區，她接受聯合報專訪表示，當選將延續黃市長好的政策，對於卡關許久的高鐵聯外輕軌案，會和嘉縣一起尋求其他的替代方案，找出最能改變嘉市交通的解方。

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王美惠與黃敏惠支持者皆橫跨藍綠，外界盛傳兩人關係良好、甚至出現「阿惠挺阿惠」說法，對此，王美惠說明，自己與黃市長長期在地方深耕，服務的市民可能有所交集，但服務本就不分黨派，不可能先問政治立場，如此傳言往好處想，代表對自己一種肯定。

「從來沒想過轉戰立委、選市長」王美惠說，受到許多鄉親的鼓勵加上希望自我挑戰，七年前參與黨內立委初選，而首屆立委時，時任總統蔡英文就約她至官邸、鼓勵競逐嘉義市長，但自己認為才剛選上立委而婉拒；去年再接獲賴清德總統徵詢請她審慎考慮選市長，她認為歷經立法院磨練，應接受挑戰。

針對市政擘畫與願景，王美惠指出，適當時機將公布市政願景與施政政見，黃市長施政整體而言相當不錯，好的政策與福利會延續，並從照顧長者的角度出發，加碼讓「福利」網擴得更大，例如研議老人健保全額補助等全齡福利政策。

在長期懸而未決的建設難題上，嘉市鐵路高架化工程需要自籌卅八億元，因物價等因素持續增加，王美惠說，多次與中央溝通協調，希望盡可能減輕市府財政負擔，如果此方式真走不通，會改為向中央爭取其他等值的建設經費來補償。

至於連結高鐵嘉義站和嘉義市區的輕軌建設，卡在縣、市財務分擔等問題，她認為，應評估可行的替代方案，會參考台南台鐵沙崙支線等方式，規畫替代的方案，目標是達成地方低負擔、運量與效益更佳，最重要不讓地方發展原地打轉。

對手藍白合推的前立委張啓楷指稱這場選舉是新、舊政治思維的對決，王美惠回應，嘉市發展「新舊融合、缺一不可」，所謂的「新」，核心在於思維是否與時俱進，進入新政黨或高喊新政治並不等同於創新，也不能因為追求創新就全盤否定過去留下來的好方法。

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