競爭白熱化…新北第11選區周雅玲前夫宣布無黨參選 恐衝擊綠營

新北市第11選區（汐止、金山、萬里）應選4席，民進黨未尋求連任的議員周雅玲已宣布交棒正國會新人蔡美華，周雅玲的前夫劉財鑫今天成立服務處辦感恩茶會，宣布以無黨籍參選，讓選局再添變數。劉財鑫說，他無意造成綠營分裂，「我希望地方政治回歸服務本質的民意」。

第11選區向來是藍綠激戰區，藍綠各2席，目前競爭已白熱化，目前已浮出檯面的參選人，至少已形成7搶4局面。

民進黨現任6連霸議員周雅玲「裸退」，已宣布不尋求連任，並表示全力交棒蔡美華，黨已提名現任議員張錦豪、正國會新人蔡美華；國民黨除提現任議員白珮茹外，初選爆亂流，因前發言人蕭敬嚴停權事件退出初選，何元楷遞補或是再辦初選至今尚未定案；民眾黨陳語倢來勢洶洶；湖興里里長郭書成則以無黨籍參選。

劉財鑫過去曾擔任市議員周雅玲服務處秘書，長期經營地方，基層也有實力，他今天辦感恩茶會暨服務處開箱活動，邀請地方鄉親參觀交流，劉財鑫表示，將以無黨籍身分投入選戰，不依靠政黨資源與派系力量，秉持「在地最用心、服務一直都在」的理念，透過長期深耕地方的經驗與行動力，爭取成為真正代表基層民意的地方代言人。

劉財鑫指出，外界對於他投入選舉有各種揣測與解讀，但自己參選的初衷並非出於對任何政黨或政治安排的不滿，而是來自基層鄉親長期以來的鼓勵與期待。他深刻體會地方服務工作的核心在於「傾聽」與「陪伴」，透過一次次的陳情協調與社區服務，了解民眾最真實的需求。

劉表示，周雅玲議員選擇交棒是其個人生涯規劃與政治布局，自己予以尊重；而決定投入選戰，則是希望回應地方民眾期待，讓地方政治能夠有更多元的聲音與選擇，提供真正貼近基層生活的服務與監督力量。

面對外界關注其政治立場，劉財鑫說，自己沒有政黨身分，也不介入任何政黨內部布局，更無意造成綠營分裂。「我代表的是希望地方政治回歸服務本質的民意」，無論是年輕世代、基層家庭、長者族群，或對藍綠惡鬥感到厭倦的中間選民，都是他希望服務的對象。

他表示，過去曾有不足與錯誤，但選擇勇敢面對並重新出發，十多年來持續觀察地方發展、了解民眾需求，希望以實際行動證明改變與成長的決心。

劉財鑫汐止區大同路上的服務處相當樸實，承租原機車行店面作為據點。除提供民眾洽詢與服務功能外，服務處規畫為社區互動空間。他提出推動親子共融政策構想，希望結合學校與市府資源，舉辦更多親子活動與社區交流計畫，建立青少年正向休閒環境。

議員周雅玲的前夫劉財鑫今天成立服務處辦感恩茶會，宣布以無黨籍參選，讓選局再添變數。圖／劉財鑫服務處提供