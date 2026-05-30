出席新北景觀工程公會大會 蘇巧慧：景觀師是城市風貌關鍵幕後推手

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚在新北市議員陳永福與新北市議員參選人吳奕萱、陳岱吟等人陪同出席新北市景觀工程公會會員大會，她稱讚景觀師是城市風貌的關鍵幕後推手。受到全國各公會代表的熱烈歡迎，現場公會會員稱讚蘇巧慧「有專業、懂基層」，更有屏東的公會代表握緊蘇巧慧的手說，「一定要支持屏東的女兒。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天周末行程滿檔，一整天超過20多個行程，跑遍新北各區，晚間出席新北市景觀工程商業同業公會會員大會和新北市景觀工程商業同業公會理事長陳家興與中華民國園藝花卉商業同業公會全國聯合會理事長李再源一同入場，受到公會代表的熱烈歡迎。

蘇巧慧現場和輔仁大學景觀設計學系學生們請教成為景觀師的心路歷程，對學生們的作品融入地方特色，與在地文化、歷史相連結，讓她獲益良多，不僅看出作品的獨創性，更能看到新世代的年輕人對於城市景觀的期盼與想像，也期盼未來能夠讓學生們心目中的美麗景觀在新北實現。

蘇巧慧表示，景觀師是城市風貌的關鍵幕後推手，更是硬體工程與生態環境的跨域專業人才，從兒童遊樂場、人行道的遮蔭，到建築物的立體綠化、大型交通建設的周遭環境，都需要景觀師的專業協助。

蘇巧慧指出，服務新北10年期間，和最專業的新北市議員陳永福一起與新北景觀公會多次合作，她了解景觀師在第一線工作的辛苦，不僅要面對極端氣候的挑戰、勞動力的困境，還有部分現行規定的限制。未來若有機會，她期盼能夠帶領市府團隊和景觀公會一起努力，解決現在的問題，共同讓新北市更美麗。