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出席新北市景觀工程商業同業公會活動 李四川：讓新北朝花園城市邁進

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席新北市景觀工程商業同業公會活動，李四川說，要讓新北朝花園城市邁進。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席新北市景觀工程商業同業公會活動，李四川說，要讓新北朝花園城市邁進。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席新北市景觀工程商業同業公會會員大會，李四川致詞時表示，景觀美學是一座城市給國外旅客的第一印象，也是第一張名片，未來當選後會帶領市府與景觀產業合作，提升新北各區景觀，讓新北市朝花園城市的目標邁進。

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李四川指出，城市美學仰賴的不只是市政府，也靠景觀工程界的所有人一起攜手努力，新北市29區有山有海、有城市和鄉村，各有不同風貌，需要市政府與民間攜手合作，提升城市之美。

李四川也提到，過去曾多次到新加坡參訪，「花園城市」是國際對於新加坡的美稱，景觀更是一個城市進步跟國際化的象徵，未來當選後會努力推動新北市景觀美學提升，讓新北市朝向花園城市的目標邁進。

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席新北市景觀工程商業同業公會活動，李四川說，要讓新北朝花園城市邁進。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席新北市景觀工程商業同業公會活動，李四川說，要讓新北朝花園城市邁進。圖／李四川競辦提供

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