蘇巧慧出席青商月例會 盼180天後攜手打造城市願景

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今下午出席國際青年商會新北市區聯合月例會典禮，分享自己從青商會員一路成長的經歷，並表示未來若有機會承擔更大責任，希望打造讓更多年輕人參與公共事務的舞台，提供資金、知識及空間等支持，協助青年發揮專業。她也提到，期待在「180天後」能與大家攜手勾勒更美麗的城市。

國際青年商會新北市區聯合月例會今天下午在土城古都活海鮮餐廳舉行，包括新北市議員陳乃瑜等人出席。陳乃瑜同時也是2025年國際青年商會新店分會會長。

蘇巧慧致詞時表示，自己對青商有著特殊情感，不僅曾是小青商，也是樹林青商會員，現在則是樹林青商OB，因此每次參加青商活動，都像是在回顧自己的成長歷程。

她指出，青商長期提供青年歷練與學習的平台，會長任期雖然有限，但從接任到卸任的過程，無論是活動規畫、時間掌控或團隊執行，都是難得的領導訓練。她認為，每一場活動背後的細節與歷練，都是未來承擔更大責任的重要基礎。

蘇巧慧表示，自己經過青商訓練與參與後，希望未來能承接帶動城市進步的責任。她認為，現代社會已非單靠單一專業就能前進，而是需要來自不同領域的人共同合作，因此希望打造更多讓年輕人參與的空間與舞台，透過資金、知識及空間等資源支持，讓各行各業的青年都能展現專業與創意。

她說，每個人都有不同專長與人生道路，如果能將各自最好的能力拿出來，共同組成團隊，將能創造更大的價值與成果，「所有的人拼接在一起，這樣的一幅畫才會是最美麗。」

活動結束後，蘇巧慧也逐一與現場來賓握手致意，不少與會者把握機會合影留念，現場互動熱絡。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右一）出席國際青年商會新北市區聯合月例會典禮，分享自身參與青商經驗，並與現場會員及來賓互動合影。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）出席國際青年商會新北市區聯合月例會典禮，分享自身參與青商經驗，並與現場會員及來賓互動合影。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）出席國際青年商會新北市區聯合月例會典禮，分享自身參與青商經驗。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前左）出席國際青年商會新北市區聯合月例會。記者張策／攝影