民進黨創黨40周年青年座談 何欣純再喊「台中成立青年局」

民進黨創黨40周年舉辦系列活動，副總統蕭美琴、秘書長徐國勇與台中市長參選人何欣純今天在台中參加青年座談會。何欣純回憶起和蕭美琴初識的年輕歲月，希望效法蕭親力親為的打拚精神，為台中的年輕人打造夢想可以落地的城市，重申若當選市長將成立青年局，整合相關資源。

何欣純說，第一次和蕭美琴認識是大學剛畢業時，報名參加民進黨主辦的美台國防外交青年研習營，蕭當時在民進黨駐美辦事處工作，挽起袖子跑上跑下，讓整個活動順利進行，令人非常印象深刻；後來她倆都在立院當同事，蕭雖然是不分區，對花蓮的各種事物都是親力親為。

何欣純表示，自己對台中的大小事也是親力親為，與蕭美琴有一個共同點，就是「純」，單純的一分心，「純琴姊妹」不忘初衷，願意面對任何問題、盡力解決；她在蕭身上看到這分精神，也希望學習並用這樣的努力為年輕人打造夢想可以落地的台中市。

何欣純指出，台中市非常年輕，23%的市民是45歲以下的青年，中央這幾年也非常支持年輕人，從0到6歲國家養，到現在0到18歲每月5000元成長津貼的國家戰略；她現在是立委，配合中央修法，未來若成為台中市長，也將提出青年施政藍圖，中央計畫、地方加碼。

何欣純表示，六都中有四都已成立青年局，台南也有一級單位青年事務委員會，唯獨台中沒有青年相關的一級局處會，她若當選市長，會成立青年局，從就學、就業、創業、家庭、人才培育到圓夢計畫，把所有資源交由青年局集中整合。

何欣純強調，青年局只是開始，還有很多方方面面，比如三讀通過的青年基本法，要求國家各部門、各部會為年輕人設想、規畫、編列預算、執行，讓年輕人對政府更有信心；青年基本法是中央的法規，地方得想辦法執行，她若當選市長，一定會要求各局科室全力配合。

何欣純話鋒一轉，提到國防特別預算遭砍4700億元，無人機產業本可成為台中智慧製造的新核心，讓中小企業轉型升級、培育技術人才，進入國際無人機產業的供應鏈；她希望中央再次提出這筆預算，不管是特別預算或任何方式，只要能讓這4700億元，甚至5000億、5500億元幫助到台中產業就好。