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柯文哲提彰化組黨團往事稱「曾遭他擺一道」 謝典霖：其他黨務不評論

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今指出，曾被彰化縣議會議長謝典霖擺了一道，對此謝典霖表示，這是其它政黨的事務，他不適合評論，也沒有其它補充。圖／彰化縣議會提供
民眾黨創黨主席柯文哲今指出，曾被彰化縣議會議長謝典霖擺了一道，對此謝典霖表示，這是其它政黨的事務，他不適合評論，也沒有其它補充。圖／彰化縣議會提供

民眾黨創黨主席柯文哲今天指出，曾被彰化縣議會議長謝典霖擺了一道，對此謝典霖表示，這是其他政黨的事務，他不適合評論，也沒有其它補充，他目前最關心就是縣政與議會工作，對於柯文哲與民眾黨，他都予以尊重。

2026九合一選舉

柯文哲今天到台中助選，針對民眾黨中央委員蔡壁如自行宣布要選彰化縣長一事，柯文哲先說「這個會氣都氣死掉啊」，柯文哲說，關於蔡壁如表態想選彰化縣長，民眾黨原本沒有和國民黨談到彰化縣長的合作，蔡突然跑出來，應該先跟黨中央商量，「妳想選也沒來找過我啊」，至少要先和黃國昌或周榆修談過。

此外，柯文哲也指出，民眾黨以前想在彰化縣議會成立黨團，找議長謝典霖加入，找一個人來參加黨團，後來又解被取消，這方面會特別小心。

對此謝典霖今指出，尊重柯文哲的發言，也尊重民眾黨的黨務運作。他現在最關心的是縣長與議長工作，其它政黨事務，不適合評論。

2026九合一選舉 謝典霖 柯文哲 蔡壁如 民眾黨 國民黨 彰化縣選舉

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