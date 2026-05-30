基隆暖暖區議員選戰掀波 林金水參戰「代子出征」5搶3新變局

基隆市暖暖區應選議員3席，現任無黨籍議員林旻勳上月決定不參選連任，強調沒有傳承或支持的特定人選，不料林旻勳的父親、前議員林金水宣布參選選情波。民進黨有新人朱書昕，國民黨為現任議員連恩典，無黨還有現任議員陳冠羽、捲土重來的蔡長宏，形成5搶3局面。

暖暖區目前現任市議員有國民黨籍連恩典、無黨籍林旻勳及陳冠羽，都有基層實力，今年4月，曾任兩屆議員、前市長林右昌秘書的林旻勳表態不競選連任，強調沒有傳承或支持的特定候選人，期盼各位有志參選者，務必端出最好的政見，讓基隆、暖暖更好。

林旻勳的父親林金水昨在臉書宣布將參選議員，以「媽祖ㄟ囝仔」為號召，他向暖暖鄉親表示，「對暖暖的承諾水哥永遠不會忘記」，使暖暖區議員戰局再起變化，原本要爭取林旻勳家族支持的其他參選人，可能因此受到衝擊，林家父子的人脈恐回歸，支持林金山參選。

林金水「代子出征」引起政壇震撼，這也是今年基隆市議員選舉中，繼中正區江清容接棒女兒許睿慈參選後，第二起「逆向接棒」選局。

民進黨提名美女刺客朱書昕「代夫出征」，她是前議員林明智老婆，勤跑基層；國民黨將現任優先，將提名現任議員連恩典，基層實力堅強；無黨籍陳冠羽勤跑尋求連任。

無黨籍角逐者眾，競爭激烈，地方人士分析，林金水過往人脈及實力能爭取多少，是否能延續林旻勳的人氣將是關鍵，暖暖區選情變得詭譎，5搶3各有優勢及隱憂。