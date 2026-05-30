沈伯洋首政見推親子同行卡 藍議員：蔣萬安都做好了「只能錦上添花」

民進黨台北市長參選人沈伯洋搶攻親子票，今天推出第一個政見「台北市親子同行卡」政見，此效仿台北市敬老卡的精神，但國民黨台北市議員柳采葳指出，沈伯洋一定是覺得萬安市長都把市政基礎工作做好了，所以無法批評，只能提出錦上添花的政策。

台北市親子同行卡效仿台北市敬老卡的精神，但將對象改為下一代，凡設籍北市0至18歲的兒童與青少年，每人每月皆可獲得固定發放的600點，可看電影、樂園、買書等。

柳采葳指出，親子卡是不是絕對需要？可以從幾個面向來看。沈伯洋說親子卡涵蓋娛樂、運動、文化三大類，但台北市現有的公共場館、運動中心收費已經相當低廉，而且針對兒童或是親子都有免費或優惠方案，所以「每個月發點數」反而可能會造成極大的資源錯置與浪費。

另外，她說，政策也有疊床架屋的問題，親子同行卡與現行中央與地方政策嚴重重疊，目前中央與地方政府早已針對青年與兒童提供多項常態性補貼，沈伯洋的政策明顯是「疊床架屋」，沒有把錢花在刀口上。

柳采葳表示，中央目前已經有針對16至22歲青年的「文化幣」，每年1200點，可用於藝文、書店、國片等。沈伯洋的「親子同行卡」發到18歲，在16至18歲階段將與文化幣嚴重重疊，造成資源重複配置。