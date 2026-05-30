蔡壁如拋彰化提名制度化 温宗諭：建言應以黨利益優先

民眾黨前立委蔡壁如上節目談民眾黨初選爭議，令民眾黨創黨主席柯文哲不滿，蔡壁如今表示，她相信柯關心的是，如何讓民眾黨變得更成熟、更制度化、更有戰鬥力。對此彰化縣黨部主委温宗諭指出，真正關心民眾黨發展的人，應優先透過黨內機制表達意見、尋求共識，而非透過媒體隔空喊話，讓外界有見縫插針、刻意操作的空間。

蔡壁如日前表態參選彰化縣長，她今指出民眾黨應重視制度的建立，她也說，以彰化縣長提名為例，如果有黨員有意參選地方首長，黨中央是否應該有更完整、更透明、更制度化的協調與處理機制？如果黨內溝通管道順暢、制度運作正常，很多爭議或許就不需要透過媒體來呈現。

她說，2026年的地方選舉，將是民眾黨成立以來最重要的一場考驗，也是決定民眾黨能否從第三勢力走向長期執政政黨的重要轉折點。

「此時此刻，我們真正應該討論的，不是誰批評了誰，也不是誰和誰有不同意見，而是如何讓民眾黨變得更成熟、更制度化、更有戰鬥力。她相信柯主席所關心的，也是這件事。」

對此溫宗諭說，民眾黨並非沒有制度，黨內各項機制與程序均有明確規範。關鍵不在於制度是否存在，而在於所有人是否願意遵守程序、尊重組織。若一方面高舉制度化旗幟，另一方面卻持續透過媒體對黨務運作指指點點，甚至對外放話施壓，這樣的作法恐怕與制度精神背道而馳，也容易造成外界誤解。

温宗諭也說，所有建言都值得尊重，但應以團隊發展為依歸，以黨的整體利益為優先，而非以個人政治考量作為出發點。