新北大巨蛋選址7月給答案 蘇巧慧：尊重專業評估和在地民意

新北大巨蛋選址7月出爐，淡水區、樹林區兩個地點二選一，地方民代爭相爭取落腳。民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，她對新北大巨蛋建設案的態度非常清楚且一致，就是尊重專業評估和在地民意，期待新北大巨蛋持續推進。

新北市長侯友宜昨在議會透露，新北大巨蛋選址最快7月公布，國民黨新北李四川今受訪表示，「我做過小巨蛋，也完成台北大巨蛋，一定會如期如質完成新北大巨蛋。」

蘇巧慧表示，她對新北大巨蛋的發展態度非常清楚且一致，就是應該尊重專業評估和在地民意。不管是選址，或者周圍交通規畫，甚至是到未來營運，專家的意見不但重要，且一定要和在地民眾有充分溝通，讓大家能了解興建狀況，還有未來營運方向，以及能與地方產生什麼樣關聯性，這些都相當重要 。專家的意見出現後，我們都會尊重，並且期待新北大巨蛋的誕生。