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李四川「房事」自備款來源被放大檢驗 蘇巧慧：沒有了解無法評論
國民黨新北市長參選人李四川幾年前在新北板橋購屋，買房約977萬元自備款來源被放大檢視，李四川回應，以預售屋分期付款方式購買，每期款項均由他與妻子收入支付，反擊綠營是「一條龍式抹黑」。對此，民進黨參選人蘇巧慧說，最近行程滿檔，沒時間多做了解，無法評論。
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對於民進黨議員質疑李四川回應「答非所問」，李表示，爆料粉專既沒有具名，也沒提出證據，消息一出後，他的對手及民進黨議員便開始攻擊，分明是「一條龍式抹黑」，呼籲台灣選舉不需要用這種方式。李感嘆，投入選戰以來一路遭受抹黑，「民進黨不要只會抹黑才會選舉」。
蘇巧慧今上午出席台北市屏東縣同鄉會會員大會，被問到李四川購房一事，蘇巧慧說，從昨天到今天早上，她一路非常忙碌地衝刺行程，沒有對案件細節多做了解，沒有辦法評論。
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