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徐欣瑩台中「請益之旅」 盧秀燕牽著手導覽並說了這個傳說

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）今天到台中市進行「請益之旅」市長盧秀燕（右二）帶著她參觀台中國際會展中心，並與展出攤商合影。記者黃寅／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）今天到台中市進行「請益之旅」市長盧秀燕（右二）帶著她參觀台中國際會展中心，並與展出攤商合影。記者黃寅／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天到台中市進行「請益之旅」參觀台中國際會展中心以及綠美圖，市長盧秀燕全程陪同、導覽，還經常緊緊牽著徐。她說，在台灣政壇有一個傳說，縣市長候選人到台中市市政參訪的話「必勝」徐欣瑩非常的聰明來台中參訪，「包中」，也祝福她。

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盧秀燕上午撥出1個多小時親自帶著徐欣瑩先是參觀台中國際會展中心，接著再徒步到一旁的綠美圖。盧秀燕特別介紹會展中心同時具備會議和展覽功能，甚至為了展出方便，卡車都能直接開上四樓，令徐欣瑩露出驚訝的表情。盧秀燕也補充說，但是他們不僅重視功能，也重視「城市美學」，像是景觀玻璃都是透明的。

盧秀燕和徐欣瑩一同參觀了正展出中的設計周活動，受到各個攤位的歡迎，許多人爭相合影。在綠美圖，盧秀燕特別介紹，因為建築最外層包覆著特殊的鋁製金屬「擴張網」，網格經過特殊設計並帶有傾斜角度，從建築外面很難看清內部，保有隱私與輕盈感。也讓徐欣瑩頗感好奇。

盧秀燕受訪時說，蔣萬安選市長時選情超艱困，後來到台中市市政參訪，不但高中現在也越做越順利。高虹安選市長時也是三足鼎立，廝殺的很厲害，她參訪了建國批發市場後，後來也高票當選，後來蓋了「竹風漁市」現在也很順利，所以徐欣瑩非常的聰明來台中參訪，「包中」。盧秀燕還送給她「必勝」御守。

徐欣瑩感謝盧市長在百忙中能夠給她指導，讓她感受到媽媽市長城市治理的用心，看到台中這麼棒的建設；在中央公園裡面能夠有國際會展中心還有綠美圖，這是台灣的創舉，也是台灣的「Number one」

徐欣瑩說，她來自新竹縣，大家想到的就是晶片和半導體，但是她知道「科技、高薪可以吸引人才，但是生活一定要幸福感才能留住人才」未來也希望新竹縣有國際級的展覽、演出，甚至運動的場域，也希望在新竹縣的音樂、文化都能夠在未來更加的發展。

她說，楊文科縣長也在很多場合說，大家覺得新竹縣高科技賺很多錢，有銅臭味，所以他現在也不斷地說，希望能夠做到「富而有禮」而且有文化。她回去後會繼續努力，希望能夠勝選。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（前左四）今天到台中市進行「請益之旅」市長盧秀燕（右五）帶著她參觀台中國際會展中心，並與展出攤商「達洛維門窗」公司總經理陳重文（前左二）等人合影。記者黃寅／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（前左四）今天到台中市進行「請益之旅」市長盧秀燕（右五）帶著她參觀台中國際會展中心，並與展出攤商「達洛維門窗」公司總經理陳重文（前左二）等人合影。記者黃寅／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天到台中市進行「請益之旅」參觀綠美圖，市長盧秀燕全程陪同、導覽。記者黃寅／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天到台中市進行「請益之旅」參觀綠美圖，市長盧秀燕全程陪同、導覽。記者黃寅／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（左）今天到台中市進行「請益之旅」參觀台中國際會展中心以及綠美圖，市長盧秀燕（右）全程陪同、導覽。記者黃寅／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（左）今天到台中市進行「請益之旅」參觀台中國際會展中心以及綠美圖，市長盧秀燕（右）全程陪同、導覽。記者黃寅／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）今天到台中市進行「請益之旅」參觀台中國際會展中心以及綠美圖，市長盧秀燕（中）全程陪同、導覽。記者黃寅／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）今天到台中市進行「請益之旅」參觀台中國際會展中心以及綠美圖，市長盧秀燕（中）全程陪同、導覽。記者黃寅／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）今天到台中市進行「請益之旅」市長盧秀燕送給她「必勝」御守。記者黃寅／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）今天到台中市進行「請益之旅」市長盧秀燕送給她「必勝」御守。記者黃寅／攝影

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