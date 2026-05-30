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能源議題隔空交鋒 蘇巧慧：我和前兩任新北市長對核電態度是一致的

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，她和前兩任的新北市長其實對核電的態度都是一致的，就是沒有安全、核廢無解，民眾沒有共識，核電就需要再討論。本報資料照片
民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，她和前兩任的新北市長其實對核電的態度都是一致的，就是沒有安全、核廢無解，民眾沒有共識，核電就需要再討論。本報資料照片

參選人對能源議題的主張受到關注，國民黨新北市長參選人李四川呼籲民進黨新北市長參選人蘇巧慧應以民生經濟為優先，不要陷入意識形態。蘇巧慧回應說，她和前兩任的新北市長其實對核電的態度都是一致的，就是沒有安全、核廢無解，民眾沒有共識，核電就需要再討論。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，大家可以手機只查詢掌握台電公布的備轉容量率，最近幾天都在將近20%，今天是假日，甚至有到將近30%備轉容量率，所以大家才會說現在的問題不是電力，而是變電所。

蘇強調，長期討論過程當中，她和前兩任的新北市長對核電態度是一致的，就是沒有安全、核廢無解，民眾沒有共識，核電就需要再討論。這個態度才是最符合新北市府一貫的態度，也是最能夠保護新北市民的態度。

核電 蘇巧慧 新北 2026九合一選舉

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