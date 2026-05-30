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沈伯洋推0-18歲每人每月600點 可看電影、去樂園
民進黨台北市長參選人沈伯洋搶攻親子票，今天不只辦親子活動，還拋出「台北市親子同行卡」政見。沈說，此效仿台北市敬老卡的精神，但將對象改為下一代，凡設籍北市0至18歲的兒童與青少年，每人每月皆可獲得固定發放的600點，可看電影、樂園、買書等。
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沈伯洋競選辦公室今天舉辦「撲馬爸爸說故事」親子活動，沈伯洋上陣分享繪本「蘋果幾歲呢？」，他也分享育兒政策思維，家長真的太需要私人時間與喘息空間，如果能有讓孩子安心遊玩、聽故事的場所，父母才能稍微放鬆。
沈伯洋也首度公開以小孩為本的育兒大禮「台北市親子同行卡」，他指出，這項首度發表的「台北市親子同行卡」政策，是效仿台北市敬老卡的精神，但將對象改為下一代。
他說，凡是設籍台北市0至18歲的兒童與青少年，每人每月皆可獲得固定發放的600點，鼓勵親子共同參與文化、體育與閱讀活動，例如看電影、樂園、買書等。該卡採取彈性的「同行」概念，不限制只能由父母使用，不論是爸爸、媽媽或阿公、阿嬤帶孩子出門皆可使用點數，若與長輩自身的敬老卡結合，更能發揮政策加乘效果。
沈伯洋強調，除了「親子同行卡」，未來還會推出一系列配套政策，包含打造友善職場、建構完善的托育環境、以及強化產後與生產過程的家庭支持。他強調，唯有把家長的生活環境照顧好、幫大家省下時間，這座城市才有做夢的空間，共同思考台北要成為怎麼樣的城市。
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