蔣萬安公開發言都同一套講稿？ 沈伯洋酸厲害但有2字不一樣

台北市長蔣萬安公開發言受矚，有網友發現他去年在北檢外聲援國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹的媒體聯訪、後續公開講話的內容，疑似同一套講稿。民進黨台北市長參選人沈伯洋今認為蔣滿厲害，能夠背誦幾乎一字不差，但他看有2字不一樣。

沈伯洋競選辦公室今在iM Dimension 親子館舉辦親子活動，沈伯洋化身「撲馬爸爸」說故事，吸引現場數十位家長與小朋友熱烈參與。

對於蔣萬安公開發言話題，沈伯洋直呼「我覺得滿厲害，能夠背誦幾乎一字不差」，但是他昨天看有2字不一樣。自己今天回答家長問題，是在真實蒐集市民意見，也立即給對方自己的想像與願景的答案，這也是他的風格，希望大家喜歡這樣風格。