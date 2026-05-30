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倖豬夯灶！鄭麗文台南痛批民進黨長期執政弊端 籲輪替

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨主席鄭麗文出席台南婦女菁英營力挺謝龍介。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文出席台南婦女菁英營力挺謝龍介。圖／國民黨提供

中國國民黨主席鄭麗文今天出席台南婦女菁英領袖成長營，她表示，台南是台灣歷史的起點，也是民主政黨輪替的重要象徵，在台灣站在關鍵十字路口之際，台南應再次扮演改寫歷史的重要角色，呼籲鄉親支持國民黨台南市長參選人謝龍介，用選票翻轉台南，讓城市重新站起來。

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鄭麗文指出，自己與台南有深厚淵源，外婆是永康人，自己小時候也曾在台南求學，因此對這座城市始終懷抱特殊情感。她說，周一將訪美行程前能再度回到台南，與婦女姐妹一起關心年底選戰及台灣未來，感到格外溫暖。

鄭麗文表示，國民黨承認台灣民主化與政黨輪替是必然，2000年國民黨失去政權時，也以民主胸懷祝福台灣第一次政黨輪替；但非常遺憾的是，台灣民主越走越偏，民進黨長期在台南執政，卻讓台南出現黑金復辟、治安敗壞與槍響不斷，「一次又一次羞辱台灣的民主，也辜負台南鄉親沒有保留的支持」。

「倖豬夯灶，倖囝不孝」。鄭麗文指出，政治人物做得好是台南人的驕傲，做不好也應由台南人教訓。民進黨拿到政權後破壞民主、欺負在野黨、沒收言論自由、破壞民主憲政。

她強調，台南支持的民主不是任何一個政黨，而應該是清廉的民主、遵守法治的民主、保障人民權利與自由的民主。

談到台海與兩岸議題，鄭麗文表示，「我們不要打仗，我們要和平」，因為和平才有繁榮，年輕人才不會變成砲灰，台灣得來不易的民主成果、經濟成果也不會變成廢墟。她表示，八成民眾支持兩岸要協商、要對談、要和平，這才是台灣主流民意。

鄭麗文表示，上一次謝龍介距離勝選只差一步，這一次只要婦女力量全面動員，深入社區催票、拉票，台南一定能迎來改變，再次寫下歷史新頁。

國民黨主席鄭麗文出席台南婦女菁英營力挺謝龍介。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文出席台南婦女菁英營力挺謝龍介。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文出席台南婦女菁英營力挺謝龍介。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文出席台南婦女菁英營力挺謝龍介。圖／國民黨提供

2026九合一選舉 鄭麗文

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