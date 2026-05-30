北市府官員稱大龍市場沒特色惹議 沈伯洋：關心足夠難蹦出這話

台北市大龍市場改建後，生意每況愈下，市場處長黃宏光日前稱「確實沒什麼特色」，惹怒多位議員。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天認為，如果關心足夠，很難會突然蹦出這樣的話。

沈伯洋上午到大龍市場探訪攤商，立委吳沛憶及在地議員顏若芳、林亮君、議員參選人林子揚都陪同，無法披綠袍參選的議員陳怡君也到場。一進入大龍市場，營業攤商數並不多，好幾處都是空攤位，來客狀況也零零星星。

沈伯洋逐攤交流、聽取攤商心聲，正當與一家魚販握手致意後，他發現攤上的鮮魚突然掉地，趕緊蹲下徒手用雙手把魚撿回攤位。現場還有支持者大呼「市長換人做」、「沈伯洋當選」等語。

有業者無奈，以前消費者騎車來都可停車，改建後周邊不能停，結果被開紅單而都不願再來。也有攤商直呼，設計有夠爛，當初電壓110V還沒220V，電動門每年夏天都要換一次，甚至建議整棟拆掉。

另名攤商則說，改建前每天賣10頭豬，改建後只剩7、8頭豬，且有別於以前都是下午一起吃早午餐，現在有時間慢慢吃早餐；她也提及客人雖覺得建物很時髦，但外觀是黑玻璃，誤以為攤商沒營業，現在都加line預定，來到市場拿了就走，也不再逗留。

沈伯洋表示，市場設計動線非常重要，過往還沒改建前，就是傳統市場的動線，民眾用逛的方式與攤商互動，這是傳統市場的特色，但改建後反而沒有這個特色。

他說，攤商反映很多人連入口在哪裡都不知道、下水道、鐵捲門等問題，這都展現政府只用自己的思維做改建，卻沒保留傳統市場，變成外攤跟裡面攤位斷裂，無法把人潮帶進去，他希望能想方法把人潮帶進去，讓市場重新活絡。

至於市場處長黃宏光稱大龍市場「沒特色」，後來再稱是「凸槌」。沈伯洋認為，如果關心足夠，很難會突然蹦出這樣的話；改建前，大家都知道這是特色市場，他還記得以前父母親會帶自己來買餛飩，肉攤、肉商非常有名，「絕對跟『沒特色』是十萬八千里。」

沈伯洋說，周邊有保安宮等歷史人文，也有論文專門討論大龍市場，大家都非常關心，我們希望帶來革新，把重新設計動線，讓人潮能夠帶進去。

他也強調，今天不只是看大龍市場本身，也看顧客來的動線。自己是台北市民，也是台北市長參選人，關心的是一般市民生活，不管是年長者、年輕人、三明治族群的所有痛點，他們一天有任何不便，都是未來作為市長要解決的事情。

一進入台北市大龍市場，營業攤商數並不多，好幾處都是空攤位，來客狀況也零零星星記者林佳彣／攝影

民進黨台北市市長參選人沈伯洋（右二）今天上午到大龍市場探訪攤商，立委吳沛憶及在地議員顏若芳、林亮君、議員參選人林子揚（右一）都陪同。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市市長參選人沈伯洋（左）今天上午到大龍市場探訪攤商。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市市長參選人沈伯洋（右三）今天上午到大龍市場探訪攤商，在地議員顏若芳（右二）等人陪同，無法披綠袍參選的議員陳怡君也到場（右一）。記者林佳彣／攝影

一進入台北市大龍市場，營業攤商數並不多，好幾處都是空攤位，來客狀況也零零星星記者林佳彣／攝影