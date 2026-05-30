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柯文哲「辣椒水事件」後再回台中掃街 警方出動超過10人戒護

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
柯文哲今天上午陪議員參選人掃街。記者黃仲裕／攝影
柯文哲今天上午陪議員參選人掃街。記者黃仲裕／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪議員參選人劉芩妤掃街，這是他4月在逢甲夜市掃街遭遇「辣椒水事件」後，首次到台中輔選。這次執行戒護勤務的同樣是上次逢甲夜市的第六分局，今天分局長親自帶隊，現場超過10名警員，場面相當浩大。

2026九合一選舉

柯文哲今天上午與劉芩妤現身西屯區水湳市場，一路從市場頭掃到市場尾，耗時超過1小時。時值周六上午，正是水湳市場人潮洶湧的時段，掃街過程相當擁擠，部分買菜的民眾抱怨阻礙交通，也有支持者相當熱情，大喊「阿北加油」。

柯文哲說，距離年底選舉還有5個月左右，他看劉芩妤相當積極在基層跑動，很不錯，要繼續努力把這一區的議員席次拿下來；自己現在幾乎沒有參與黨務，最主要的工作是全台趴趴走，看看各地的參選人有沒有地方需要幫忙，或是有沒有問題需要矯正。

柯文哲上次來台中才發生「辣椒水事件」，日前在台北參加活動又被砸雞蛋，今天警方對柯的戒護勤務慎重以待，中警局第六分局長鍾承志親自帶隊，現場十多名警員在柯文哲附近待命，遇到抗議民眾也先行隔離，杜絕意外狀況發生。

六分局副分局長陳谷楓指出，上午分局出動超過10人，再加上非分局的警員，現場警力約20人，柯文哲今天在台中還有數個活動，整天下來六分局約出動50人次警力；辣椒水事件後，警方已訂出明確規定，勤教時確實檢查裝備，現場人員沒有攜帶辣椒水，外圍支援警力配備機車巡邏裝備。

柯文哲（左）與劉芩妤（右）在水湳市場掃街。記者黃仲裕／攝影
柯文哲（左）與劉芩妤（右）在水湳市場掃街。記者黃仲裕／攝影

柯文哲（前右）陪議員參選人劉芩妤（前左）到水湳市場掃街，警方出動超過10人戒護。記者黃仲裕／攝影
柯文哲（前右）陪議員參選人劉芩妤（前左）到水湳市場掃街，警方出動超過10人戒護。記者黃仲裕／攝影

柯文哲 台中 2026九合一選舉

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