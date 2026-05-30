「我很難過會努力」沈伯洋帶小雞掃街沒邀她 陳怡君不請自來心情激動

民進黨北市議員陳怡君涉貪，一審判刑7年10月、褫奪公權5年，也遭黨停權2年6個月，今年無法披綠袍參選議員。陳迄今持續勤跑基層，今天市長參選人沈伯洋帶議員小雞至大龍市場探訪，她雖未被列在出席名單仍現身，也坦言名單沒她很失落、難過，但自己會努力。

沈伯洋今至大龍市場探訪攤商，6月即將接掌民進黨北市黨部主委的立委吳沛憶、在地議員顏若芳與林亮君、議員參選人林子揚都陪同。不過，未列在出席名單、因涉貪遭停權而無法代表民進黨參選的在地議員陳怡君也到場。

「這是我個人的選舉，我個人要努力」，陳怡君表示，今天名單上有沒有她沒關係，因為中山大同區是她最熟悉的地方，尤其大龍市場，但也強調她是全力支持沈伯洋當選台北市長。

陳怡君說，大龍市場是前市長柯文哲公辦都更第一個案例，當時設計確實有問題，洩水沒辦法順利地排出、攤商之間的攤位也設計得很高，非常不親民也不便民，她第一時間也來辦會勘。

她指出，剛剛沈伯洋說動線、入口可能不是很清楚，民眾怎麼知道大龍市場入口在哪？還有1樓玻璃是都黑色，很多人無法得知裡面是否營業，裡面問題當時都有反映。

「不好意思，我今天心情有點激動。雖然名單上沒有我，我個人很失落，也很難過。」陳怡君強調沒關係，她從過去到現在、從她有政治意識以來至今，自己一直都支持本土、支持台灣、支持民進黨，「我個人的選舉，我個人會去努力」，地方基層也有很多人鼓勵、關心她。只要知道沈伯洋出現在選區內的活動，她和團隊都會全力以赴、全力輔選。

陳怡君認為，市場處長黃宏光是關心大龍市場，確實改建後生意很不好，主因是設計問題。「這是我的家，市場攤商都是從小看我到大的阿姨跟叔叔。看到他們生意不好，其實我的內心非常的難過。」她當民代第一屆時，政府為了市場裡面生意不好，要把外攤給消滅，自己當時也費了非常多精神跟力氣協調。

她希望，政府不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，內攤跟外攤的問題應該要一起解決，而不是消滅攤販或做一些不利於市場老闆們的政策。

至於今天有跟沈伯洋握手或聊天？陳怡君說，剛剛有握到手，也認為這些都沒有關係，因為市長選舉比較大，議員選舉對她很重要，這是自己要去努力，「我很難過，但是我會努力。」