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竹北市長有沒有可能藍白合？柯文哲：年底選舉國民黨還是要加油

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（右）表示，竹北是民眾黨支持度最高的幾個區域之一，當然要派最強棒，藍營到現在還沒推出參選人，還是要加油趕快平復黨內初選造成的裂痕。記者陳敬丰／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（右）表示，竹北是民眾黨支持度最高的幾個區域之一，當然要派最強棒，藍營到現在還沒推出參選人，還是要加油趕快平復黨內初選造成的裂痕。記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨日前徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長，藍營至今尚未敲定人選，外界關心有沒有可能藍白共推。民眾黨創黨主席柯文哲指出，白營在竹北支持度高，當然要派最強棒；國民黨年底選舉要加油，很多區域初選後還有裂痕，民眾黨不可能等他們。

2026九合一選舉

柯文哲今天陪民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤掃街，結束後受訪，記者詢問民眾黨徵召邱臣遠，但現在藍營也有很多人表態，有沒有可能共推？柯文哲指出，民眾黨在竹北市、新竹市這些區域，是全台支持度最高的地方，當然要派最強的候選人爭取當選，這是政黨的原則。

柯文哲表示，徵召或提名的過程中，民眾黨會盡量與國民黨協調，但藍營直到現在還沒完全搞定新竹縣很多議員或鄉鎮市長的參選人，民眾黨不可能繼續等，只能先推出自己的參選人。

柯文哲說，年底的選舉國民黨還是要加油，每個地方初選完多少會有裂痕，國民黨在宜蘭縣和新竹縣都有這類狀況，到現在沒有完全平復；該怎麼做就怎麼做，要趕快去處理。

柯文哲 藍白合 竹北 2026九合一選舉

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