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不滿蔡壁如攜楊寶楨上節目 柯文哲重申：有事到中常會可以處理80%

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
柯文哲（右）重申，蔡壁如自己就是中央委員，有意見在中央委員會談就好，以他個人經驗，拿到中常會至少可以處理80%的問題。記者陳敬丰／攝影
柯文哲（右）重申，蔡壁如自己就是中央委員，有意見在中央委員會談就好，以他個人經驗，拿到中常會至少可以處理80%的問題。記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨前立委蔡壁如攜退黨的前發言人楊寶楨上網路節目，引起創黨主席柯文哲不滿，以個人帳號在節目留言嗆「不在中央黨部講來這裡放話」。柯今天重申，蔡自己就是中央委員，有意見在中央委員會談就好，以他個人經驗，拿到中常會至少可以處理80%的問題。

2026九合一選舉

柯文哲今天和台中市西屯區議員參選人劉芩妤到水湳市場掃街拜票，行程結束受訪，被問及蔡壁如上節目引起的風波，他表示，蔡壁如是中央委員，可以出席中央委員會，有意見要找秘書長周榆修、黨主席黃國昌，在中央委員會談就好，哪需要到外面放話？

柯文哲強調，他很生氣是因為蔡壁如、楊寶楨口口聲聲說民眾黨「溝通不良、放話文化」，結果自己到外面放話；況且楊已經表態退黨參選，蔡還帶她上節目，大家當然會火大。

柯文哲補充，關於蔡壁如表態想選彰化縣長，民眾黨原本沒有和國民黨談到彰化縣長的合作，蔡突然跑出來，應該先跟黨中央商量，「妳想選也沒來找過我啊」，至少要先和黃國昌或周榆修談過；民眾黨以前想在彰化縣議會成立黨團，找議長謝典霖加入，又被取消，這方面會特別小心。

記者詢問，有沒有可能以黨紀處分蔡壁如？柯文哲回應，不用什麼事情都黨紀處理，政黨吵吵鬧鬧沒什麼稀罕的，家裡都會吵架了，有問題就拿出來講，雖然不可能百分之百解決，但依照他的經驗，到中常會至少可以處理80%，應該要在內部解決。

柯文哲說，民眾黨要從一人政黨變成有制度的政黨，建立制度化的過程本來就會有很多問題和風波，外界一直傳民眾黨有退黨潮，他一看報表，入黨的還是比退黨的多；現在真正的瓶頸其實是媒體，媒體都在民進黨手中，國民黨還剩一些，民眾黨只剩網路媒體和直播主了，不管發生什麼事都會被放大誇飾。

記者也詢問媒體人黃光芹近日與黃國昌的風波，柯文哲表示，他不清楚細節，但黃光芹不應該為了館長陳之漢遷怒黃國昌；館長支持民眾黨、出錢出力，民眾黨感謝他，但館長自己也說，他個人的事情不需要民眾黨去背書，黃光芹不能因為和館長吵架，就怪黃國昌沒有站邊。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左）和台中市西屯區議員參選人劉芩妤（右）到水湳市場掃街拜票。記者黃仲裕／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左）和台中市西屯區議員參選人劉芩妤（右）到水湳市場掃街拜票。記者黃仲裕／攝影

2026九合一選舉 楊寶楨 柯文哲 蔡壁如 中常會

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