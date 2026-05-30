遭解讀被柯文哲批評 蔡壁如駁：相信是關心民眾黨要制度化

民眾黨前立委蔡壁如、退黨的前發言人楊寶楨日前上媒體節目談民眾黨初選爭議，令民眾黨創黨主席柯文哲不滿，在節目下留言「不在中央黨部講，來這裡放話嗎？」對此，蔡壁如今表示，許多人第一時間解讀為柯文哲在批評她，但她並不這樣認為，她相信柯文哲所關心的是，如何讓民眾黨變得更成熟、更制度化、更有戰鬥力。

蔡壁如指出，2026是民眾黨生存關鍵戰役，柯文哲憂心的是制度而非個人。她認識柯文哲多年，長年的共事也有很多默契上的共識，她了解柯的個性。柯向來重視制度、重視組織，也重視政黨的長遠發展。因此，她認為這則留言更值得大家思考的，不是柯文哲是否在責備她，而是柯為什麼會如此在意這件事。

蔡壁如提到，近來民眾黨接連出現退黨事件，許多創黨黨員、地方幹部以及青年夥伴選擇離開，這對任何一個政黨而言，都是必須嚴肅面對的警訊。政黨的發展從來不是靠個人，而是靠制度；不是靠一時聲量，而是靠長期累積的信任。

蔡壁如說，柯文哲一路走來，帶領民眾黨挺過兩次總統立委選舉，也歷經一次地方選舉的考驗，讓民眾黨在台灣政治版圖上建立起初步根基。相信柯比任何人都清楚，民眾黨今天所面臨的挑戰，不只是支持度的問題，而是如何避免泡沫化風險、如何建立永續發展機制的問題。因此，她認為柯文哲的留言，其實透露出一個重要訊號：民眾黨必須更重視制度的建立。

蔡壁如指出，以彰化縣長提名為例，如果有黨員有意參選地方首長，黨中央是否應該有更完整、更透明、更制度化的協調與處理機制？如果黨內溝通管道順暢、制度運作正常，很多爭議或許就不需要透過媒體來呈現。

蔡壁如說，她始終相信，一個政黨要站得穩、走得遠、有未來，就必須建立讓所有人都能信服的制度，而不是讓任何事情被外界解讀為個人意志的展現。2026年的地方選舉，將是民眾黨成立以來最重要的一場考驗，也是決定民眾黨能否從第三勢力走向長期執政政黨的重要轉折點。

蔡壁如表示，此時此刻，真正應該討論的不是誰批評了誰，也不是誰和誰有不同意見，而是如何讓民眾黨變得更成熟、更制度化、更有戰鬥力。她相信柯文哲所關心的，也是這件事。她更相信，所有真心支持民眾黨的人，都希望看到一個能夠容納不同意見、尊重制度運作、團結向前的民眾黨。「這才是我們必須共同努力的方向。」