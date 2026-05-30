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小二生也喊「川伯」！李四川參與親子活動：放下手機走出戶外

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
許多孩童主動上前擊掌、互動，家長則在一旁拍照留念。記者張策／攝影
許多孩童主動上前擊掌、互動，家長則在一旁拍照留念。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天到樹林參加「大手牽小手尋寶一起走」親子活動，與家長及孩童一同跳舞互動。李四川受訪時分享，日前到三重參加活動時，一名國小二年級學童主動喊他「川伯」，讓他印象深刻，也希望透過親子活動鼓勵家長陪伴孩子走出戶外、減少使用手機。

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活動現場湧入不少親子家庭參與，李四川除與民眾合影外，也跟著舞台上的帶動唱與小朋友一起跳起律動舞。許多孩童主動上前擊掌、互動，家長則在一旁拍照留念，現場充滿歡樂氣氛。

李四川表示，前幾天到三重參加活動時，有一名國小二年級學童主動叫他「川伯」，他好奇詢問對方怎麼知道這個稱呼，孩子回答是因為爸爸媽媽平常都這樣叫他，讓他感到相當有趣。

李四川說，今天與許多家長及小朋友一起參與活動，希望大家能放下手機，大手牽小手走出戶外，「我想這是相當難得的」，透過親子互動不僅有助身心健康，也能增進家庭情感。

活動中，新北市議員洪佳君也到場力挺。洪佳君表示，她昨於議會總質詢時，已將超過1.5萬份支持「新北大巨蛋設在樹林」的連署書交由新北市長侯友宜及市府團隊收下，希望市府將地方民意納入評估。

洪佳君指出，樹林地方長期爭取大巨蛋建設，期盼未來不僅能帶動地方經濟，也能促進運動產業發展。

針對新北大巨蛋議題，李四川表示，大巨蛋選址仍應尊重現任市府團隊及專家評估結果。不過他強調，自己曾參與台北小巨蛋興建，也完成台北大巨蛋建設，若未來有機會推動新北大巨蛋，將要求工程如期如質完成，並參考台北大巨蛋經驗改善相關缺失，希望打造更完善的大型場館。

國民黨新北市長參選人李四川（前排左三）今天到樹林參加「大手牽小手尋寶一起走」親子活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（前排左三）今天到樹林參加「大手牽小手尋寶一起走」親子活動。記者張策／攝影

許多孩童主動上前擊掌、互動，家長則在一旁拍照留念。記者張策／攝影
許多孩童主動上前擊掌、互動，家長則在一旁拍照留念。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川除與民眾合影外，也跟著舞台上的帶動唱與小朋友一起跳起律動舞。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川除與民眾合影外，也跟著舞台上的帶動唱與小朋友一起跳起律動舞。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川除與民眾合影外，也跟著舞台上的帶動唱與小朋友一起跳起律動舞。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川除與民眾合影外，也跟著舞台上的帶動唱與小朋友一起跳起律動舞。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川除與民眾合影外，也跟著舞台上的帶動唱與小朋友一起跳起律動舞。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川除與民眾合影外，也跟著舞台上的帶動唱與小朋友一起跳起律動舞。記者張策／攝影

李四川 2026九合一選舉 新北

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