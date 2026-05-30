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談新北大巨蛋選址 李四川：若當選一定如期如質完成
新北大巨蛋選址議題持續受到關注，昨有多名國民黨議員聯署呼籲將大巨蛋設於樹林地區，新北市長侯友宜也表示，希望能在下一任市長任內完成大巨蛋建設。國民黨新北市長參選人李四川今表示，尊重市府及專家的專業評估，但若年底順利當選市長，將全力推動新北大巨蛋建設，如期如質完成。
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李四川今天出席「大手牽小手 尋寶一起走」親子活動接受媒體聯訪，被問及新北大巨蛋議題時表示，相關選址及規畫仍應尊重新北市政府及專家的評估結果。不過，李四川也強調，若年底順利當選新北市長，他有信心推動大巨蛋建設進程。
李四川表示，「我做過小巨蛋，也完成了台北大巨蛋，我一定會如期如質完成我們新北的大巨蛋。」
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