藍營議員放話「選上就捐100萬」 沈伯洋笑回：政績又加一

國民黨北市議員 秦慧珠 昨在市政總質詢喊出，若民進黨市長參選人 沈伯洋 選上，她要捐100萬元給社會局做救死扶傷急難救助的工作。沈伯洋今笑說，他昨天政治獻金的專戶一開，沒想到就突然有一個那麼大的驚喜，政績又加一。

沈伯洋上午到大龍市場探訪攤商，被問及秦慧珠打賭100萬一事。沈認為，現在社會局業務不是錢的問題，而是人力不足，是北市府必須要面對。不管是寄養家庭數目，還有現在收出養的業務又移到社會局，導致社會局真的人仰馬翻，現在需要真的不只是金錢，而是要怎麼樣讓公務員能夠把精力花在原本事務上，不要讓壓力那麼大。

媒體追問有信心幫社會局爭取到100萬元？沈伯洋說，重點是公務體系，公務員的工作環境一樣是高壓狀態，有時候可能市府做了一個決定，下面的人都還沒有反應過來，就必須要往前做，這次鼠患也是如此。

他認為，公務員要有一個合適、悠閒的工作環境是非常重要。畢竟公務員是要服務台北市的人民，如果說連自己工作環境都如此高壓，這已經不是錢的問題。

至於開了政治獻金專戶，許多支持者喊要捐「小沈1500」，現在已有統計數據？沈伯洋直言，還沒統計，但光看到這些發文，感覺應該是滿多，統計後再跟大家報告。