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黃仁勳談缺電引熱議 李四川籲蘇巧慧別陷意識形態

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今呼籲對手蘇巧慧應以民生經濟為優先，不要陷入意識形態。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今呼籲對手蘇巧慧應以民生經濟為優先，不要陷入意識形態。記者張策／攝影

輝達執行長黃仁勳日前被問及政府喊出2034年前不缺電時，僅以一句「Maybe」回應，引發外界討論。國民黨新北市長參選人李四川今天表示，不管是黃仁勳或台灣產業界，大家擔心的都是台灣缺電問題，並呼籲民進黨新北市長參選人蘇巧慧應以民生經濟為優先，不要陷入意識形態。

2026九合一選舉

李四川今天出席「大手牽小手 尋寶一起走」親子活動，接受媒體聯訪時表示，不管是黃仁勳執行長或是台灣產業界，大家所擔心的都是台灣缺電問題。

李四川指出，台灣產業界一直建議是否能恢復核電，但他的對手蘇巧慧至今仍反對核電。他呼籲蘇巧慧應以民生經濟為優先，「不要意識形態」。

黃仁勳 蘇巧慧 李四川 2026九合一選舉 輝達

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