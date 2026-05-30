黃仁勳談缺電引熱議 李四川籲蘇巧慧別陷意識形態

輝達執行長黃仁勳日前被問及政府喊出2034年前不缺電時，僅以一句「Maybe」回應，引發外界討論。國民黨新北市長參選人李四川今天表示，不管是黃仁勳或台灣產業界，大家擔心的都是台灣缺電問題，並呼籲民進黨新北市長參選人蘇巧慧應以民生經濟為優先，不要陷入意識形態。

李四川今天出席「大手牽小手 尋寶一起走」親子活動，接受媒體聯訪時表示，不管是黃仁勳執行長或是台灣產業界，大家所擔心的都是台灣缺電問題。

李四川指出，台灣產業界一直建議是否能恢復核電，但他的對手蘇巧慧至今仍反對核電。他呼籲蘇巧慧應以民生經濟為優先，「不要意識形態」。