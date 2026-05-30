李四川再回應自備款爭議 批民進黨「抹黑才會選舉」

國民黨新北市長參選人李四川日前遭媒體質疑，過去購買板橋房產時，約977萬元自備款來源，李四川今天再度回應，強調房屋是以預售屋分期付款方式購買，每期款項均由他與太太收入支付，批評相關爆料未具名、也未提出證據，並指民進黨藉此進行「一條龍式抹黑」。

李四川今天出席「大手牽小手 尋寶一起走」親子活動接受媒體聯訪時表示，昨天已第一時間說明，該房屋是以預售屋方式購買，透過分期付款繳納購屋款，「每年都會依照我跟我太太的收入，來支付每一期的購屋款」。

對於民進黨議員質疑相關說明是「答非所問」，李四川表示，爆料粉專既沒有具名，也沒有提出證據，但消息一出後，他的對手及民進黨議員便開始攻擊。他認為這是「一條龍式的抹黑」，並呼籲台灣選舉不需要用這樣的方式進行。李四川說，自己從投入選舉以來一路遭受抹黑，「民進黨不要只會抹黑才會選舉」。

根據日前媒體報導，李四川夫婦購入板橋區一戶總價約4677萬元住宅，房貸應約3700萬元，外界質疑從李四川的財產申報資料看不出977萬頭期款的來源，因此引發討論。