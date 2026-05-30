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陳亭妃拋台南防災四大方針：打造微電網與民間資源整合 強化城市韌性
民進黨立委、台南市長參選人陳亭妃今天表示，面對極端氣候威脅，為全面強化台南市的防災韌性，她昨天與經濟部次長賴建信率領的能源、電力及水利團隊開會討論，並於會中拋出「台南防災韌性四大推動方針」。
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陳亭妃指出，自丹娜絲風災後，地方防救災思維必須全面升級，未來將以「微電網建設」與「民間防災資源整合」為核心施政，從電力自主、民間機具編組、抽水機精準調度到中央地方聯合治水，全方位構築台南市民的安全防護網。
陳亭妃說，極端氣候下的防災工作不能只靠傳統思維，必須導入智慧科技與民間力量，這次提出四大推動方針核心與行動策略。一、 佈建關鍵微電網，確保偏遠地區獨立供電；二、 結合民間力量，建立數位化防救災資源資料庫；三、 抽水機精準熱點部署，簽訂支援契約；四、 中央地方聯手體檢排水，加速清除河道瓶頸段。
陳亭妃表示，防災是與時間賽跑的志業，唯有透過微電網確保電力不中斷、資源整合加速救災速度，以及中央地方合作補強治水工程，才能翻轉台南的防災體質，保障每一位市民的生命財產安全。
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