民進黨大老分析綠營台北市長選戰大有可為？蔣萬安說了這句話

民進黨大老、前立委林濁水昨分析台北市長民調，認為台北市是對賴清德不信任度全國最低、對鄭麗文信任度最低的地方，對民進黨好感還遠大於國民黨，認為民進黨市長選舉大有可為。台北市長蔣萬安說，「任何民調，我都是參考」。

「美麗島電子報」27日公布民調，國民黨主席鄭麗文的信任度，有23.8%信任，相較4月減了7.7個百分點，不信任度則有51.7%，其中台北市只有15.4%信任鄭麗文。林濁水認為，台北市是對賴清德不信任度全國最低、對鄭麗文信任度最低的地方，對民進黨好感還遠大於國民黨，民進黨天時地利都有了，剩下的就看黨和候選人的努力了。

蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校114學年度畢業生市長獎頒獎典禮受訪，針對林濁水的分析，蔣萬安說，任何民調，他都是參考。他就是持續跟所有市府團隊、「台北隊」的夥伴專注在市政上面推動，為所有的市民爭取最大的福祉，也同樣推動各項市政，面對各項挑戰，一樣是戰戰兢兢、毫不鬆懈。