沈伯洋若選上台北市長秦慧珠捐100萬「會幫她省錢」？蔣萬安這麼說

台北市議員秦慧珠昨在市政總質詢指出，若立委沈伯洋選上市長，她捐100萬元給台北市社會局，做救死扶傷急難救助的工作。蔣萬安上午被媒體問到此事，是否有信心替省錢？他說，自己就是持續專注在市政上，全力以赴。

秦慧珠昨質詢時問蔣萬安，對連任有沒有信心？過去曾多次要和人打賭，若沈伯洋選上市長賭100萬，但都沒有人敢，她自己跟自己賭，沈伯洋如果選上台北市長，她捐100萬元給台北市社會局。

蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮受訪，對於秦慧珠大手筆賭100萬，有沒有嚇到？蔣萬安說，他就是持續專注在市政上面。尤其在議會殿堂，就是就市政來交換意見，所以不管是面對各項市政的推動、各項的挑戰，都是戰戰兢兢、全力以赴、毫不鬆懈。