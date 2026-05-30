蘇巧慧、張錦豪汐止座談會 6校棒球隊同台簽宣言發展棒球

民進黨新北市長候選人立委蘇巧慧昨晚出席市議員張錦豪汐止座談會，蘇巧慧、張錦豪與汐止國小、金龍國小、汐止國中、秀峰國中、秀峰高中、崇義高中等6校的棒球隊總教練與校方代表，共同簽署「挺汐止基層棒球」宣言，宣誓未來若有機會，將攜手汐止各校持續深化基層棒球發展。

蘇巧慧說，過去她為樹林、鶯歌地區學校爭取投打練習場、紅土棒球場、操場翻新等軟硬體設施改善，未來不僅要為汐止的小球員們升級訓練環境，更要給予長期的資源支持，讓汐止基層棒球持續發展茁壯。

蘇巧慧表示，這次她和新北市議員共同提出的「六大福利政見」、「四大青年支持政見」、「三大家庭照顧政見」，還有「三大毛小孩政見」，張錦豪都給她許多意見，能為大家爭取相對應的資源。

蘇巧慧指出，她和張錦豪共同積極追蹤，包括捷運汐東線、基隆捷運，以及推動汐止全區改用翡翠水等。張錦豪為了推廣汐止基層棒球真的「出錢又出力」，爭取各項經費與資源，全力推廣發展汐止棒球三級制。

蘇巧慧提到，過去因為有中央和地方共同合作，興建「員山子分洪道」，解決汐止人「三天淹十次」的淹水困擾，未來她期盼要和張錦豪繼續全面提升汐止的產業發展，將南港的生醫研發量能，與汐止的資通訊、電子零組件及精密機械產業相互串聯。

張錦豪說，他長期關注汐止的交通問題，過去多次在議會質詢，要求交通局立即改善雪隧回堵造成汐止橫科地區的交通癱瘓，追蹤改善汐止匝道回堵問題，緊盯汐東捷運施工細節，還有針對同興路工程不斷延宕，造成鄰損等問題，要求市府妥善處理、加速流程。汐止有許多問題需要加速解決，他呼籲眾人支持蘇巧慧和他一起為汐止人打拚。

民進黨新北市長候選人立委蘇巧慧昨晚出席市議員張錦豪汐止座談會。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長候選人立委蘇巧慧昨晚出席市議員張錦豪汐止座談會。圖／蘇巧慧辦公室提供