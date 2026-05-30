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請益之旅 徐欣瑩拜會張善政

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
桃園市長張善政會面時祝賀國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩獲得國民黨提名，並肯定其長期深耕科技、產業及公共政策領域。圖／徐欣瑩辦公室提供
桃園市長張善政會面時祝賀國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩獲得國民黨提名，並肯定其長期深耕科技、產業及公共政策領域。圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日展開請益之旅，前天拜會桃園市長張善政，二人在智慧城市、數位治理及婦幼等議題交流甚多，今天將南下繼續向台中市長盧秀燕取經，而民進黨方面因人選未定案，民代透露基層已有不少人感到著急。

2026九合一選舉

徐欣瑩表示，新竹縣是全國最年輕的縣市之一，如何讓年輕人願意成家、生養下一代，是未來縣政的重要課題。桃園成立全台灣第一個婦幼發展局，整合婦幼照顧資源的經驗值得作為竹縣未來政策規畫參考。

張善政恭喜徐欣瑩獲得國民黨提名，也肯定徐長期深耕科技、產業及公共政策領域。他表示，看好徐欣瑩的專業與執政能力，相信她能在縣長楊文科奠定的基礎上持續推動縣政，「在新竹縣還有很多事情可以做」。

關於地方發展，徐欣瑩指桃竹不論產業或生活圈都緊密相連，未來將推動桃竹苗合作，串聯科技產業、交通建設與生活機能，打造國際級科技廊帶；會談中，張善政和徐欣瑩也討論到桃竹苗大矽谷計畫，二人都呼籲中央應加速審查。

民進黨新竹縣長人選至今未定案，外界認為竹北市長鄭朝方呼聲最高，參選只差中央宣布的臨門一腳，但鄭朝方未鬆口，強調現階段最重要的工作仍是持續推動市政，全力做好竹北市政建設與服務。

對於民進黨新竹縣長人選遲未定案，民進黨籍芎林鄉民代表彭信康表示，地方上確實有不少人感到著急，但人選問題急不來。他指出，距離選舉僅剩約五個月，要打一場全縣規模的選戰，需要縣長、鄉鎮市長及議員選舉整體搭配，因此地方普遍期待有意參選者能盡快做出決定，讓選戰布局及組織整合有更充裕的準備時間。

2026九合一選舉 徐欣瑩 張善政 盧秀燕

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