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李四川 蘇巧慧 新北市長戰跑攤 搶做勞工後盾
國民黨、民進黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧昨同場出席新北市總工會會員大會，爭取勞工界支持。針對有側翼在網路上質疑李四川有購屋金流疑雲，李表示，每年財產依法申報，一切合法合規，「沒選舉什麼事都沒有，選舉就有事，相當的惡劣。」蘇巧慧則回應不清楚相關內容。
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李四川表示，房子是購買預售屋，是他跟妻子以薪水分期來支付，所有的資金分配，都是合規合法且都依法申報。他曾當過新北市副市長、高雄市副市長．台北市副市長、行政院秘書長，身為公務員每年都依規定申報名下所有財產，爆料手法相當惡劣。
李說，此建案是樓中樓，當初在買的時候，建照本來就是這樣子，並沒有特別去做所謂的打通，且買房子之前，根本不認識時任建設公司董事長劉炳輝。
蘇巧慧面對媒體詢問說，她沒有看到相關訊息，不清楚所指內容為何，不方便回應。
蘇巧慧、李四川先後到場，蘇表示擔任立委十年來，推動基本工資連十年調升等，若有機會擔任市長會繼續從「推行友善家庭制度」、「強化勞資協商機制」、「支持基層工會辦理活動」等三個方向，做新北勞工最堅強的後盾。
李四川表示，無論是勞教經費、勞工實質補貼、工會租金補貼優化、公共空間的使用等，當選後，市政府會做工會與勞工的後盾，他與勞工一樣都是第一線從業人員出身，會全力以赴回應總工會及勞工建言，做為政見的參考。
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