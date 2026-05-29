「沈伯洋化」是褒還貶？張善政、黃世杰舌戰 桃園市長選戰甚囂塵上

「遠見雜誌」前天公布縣市首長施政滿意度調查，民進黨桃園市長參選人黃世杰批國民黨桃園市長張善政高傲漠視民意，滿意度才會六都倒數第二，市府回擊「不要沈伯洋化」，藍綠雙方隔空論戰至今，甚囂塵上。

針對桃園市新聞處長羅楚東回擊黃世杰用政治口水抹煞市府人員努力，批黃說法空洞，「不要沈伯洋化」；民進黨桃園市議員黃瓊慧表示難道繼續「張善政化」有比較好嗎？黃世杰也回應「我選沈伯洋化」。

黃瓊慧說，張善政上任至今，面對許多市政議題，時常讓基層感到被動與疏離，連續兩年落後，反映市民對市府團隊缺乏城市前瞻願景的憂慮，這也讓外界質疑張根本不想深耕桃園，只是把桃園當成公務生涯的中繼站，缺乏與地方共存共榮的承諾。

羅楚東表示，針對黃瓊慧議員認為「沈伯洋化」是批評，黃世杰又表態「我選沈伯洋化」，不清楚民進黨人士為何會因「沈伯洋化」一詞引發情緒，人各有志，尊重黃世杰想學習沈伯洋的志向，旁人也無從阻攔，不需要反應這麼大。